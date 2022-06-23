بحث التعاون بين «قضاء أبوظبي» ونظيره العسكري

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري بوزارة الدفاع، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف في مجال التدريب القانوني بما يسهم في دعم الأسس القضائية وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون.

وكان أحمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، استقبل الوفد الذي ترأسه أحمد سعيد سالم الدرمكي، رئيس محكمة الجنح العسكرية، وناقشا أطر تقوية أواصر الشراكة الفاعلة لتحقيق التطلعات الريادية في المجال القضائي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات القضائية، لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي.

وتعرف الوفد خلال الزيارة، على اختصاصات أكاديمية أبوظبي القضائية ودورها في تأهيل مأموري الضبط الإداري والقضائي في الجهات الحكومية، ومنهجية اختيار المدربين وتأهيلهم وإعداد الحقائب التدريبية، إضافة إلى تجربة التدريب القضائي باستخدام منهجية حلقات الجودة، والوسائل الرقمية والتقنية الحديثة المستخدمة في المجال التدريبي.

واستمع إلى شرح حول خدمات المكتبة المركزية، وما تتضمنه من عناوين متنوعة في القانون وعلومه، إلى جانب قواعد البيانات التي تشمل القوانين الاتحادية والمحلية، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم النقض.

وشاهد الوفد عدداً من الأفلام التوعوية التي تجسد رسالة الدائرة للتفاعل مع المجتمع في إرساء ثقافة القانون لجميع أفراد المجتمع، وتدعم جهودها التثقيفية والتوعوية، وتحقق أهدافها النوعية بترسيخ المعرفة وتعزيز احترام القانون، بما يضمن حمايتهم من الوقوع في الجرائم وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً على مستقبلهم، فضلاً عن أفلام توعوية تركز على التعريف بالقوانين المستحدثة والمعدلة وخدمات الدائرة الذكية. وفي ختام الزيارة تبادل أحمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بالدائرة، الدروع والهدايا التذكارية مع رئيس الوفد أحمد سعيد سالم الدرمكي.