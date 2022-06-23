الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
بحث التعاون بين «قضاء أبوظبي» ونظيره العسكري
الجانبان خلال اللقاء (من المصدر)
24 يونيو 2022 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري بوزارة الدفاع، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف في مجال التدريب القانوني بما يسهم في دعم الأسس القضائية وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون.
وكان أحمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، استقبل الوفد الذي ترأسه أحمد سعيد سالم الدرمكي، رئيس محكمة الجنح العسكرية، وناقشا أطر تقوية أواصر الشراكة الفاعلة لتحقيق التطلعات الريادية في المجال القضائي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات القضائية، لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي.
وتعرف الوفد خلال الزيارة، على اختصاصات أكاديمية أبوظبي القضائية ودورها في تأهيل مأموري الضبط الإداري والقضائي في الجهات الحكومية، ومنهجية اختيار المدربين وتأهيلهم وإعداد الحقائب التدريبية، إضافة إلى تجربة التدريب القضائي باستخدام منهجية حلقات الجودة، والوسائل الرقمية والتقنية الحديثة المستخدمة في المجال التدريبي.
واستمع إلى شرح حول خدمات المكتبة المركزية، وما تتضمنه من عناوين متنوعة في القانون وعلومه، إلى جانب قواعد البيانات التي تشمل القوانين الاتحادية والمحلية، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم النقض.
وشاهد الوفد عدداً من الأفلام التوعوية التي تجسد رسالة الدائرة للتفاعل مع المجتمع في إرساء ثقافة القانون لجميع أفراد المجتمع، وتدعم جهودها التثقيفية والتوعوية، وتحقق أهدافها النوعية بترسيخ المعرفة وتعزيز احترام القانون، بما يضمن حمايتهم من الوقوع في الجرائم وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً على مستقبلهم، فضلاً عن أفلام توعوية تركز على التعريف بالقوانين المستحدثة والمعدلة وخدمات الدائرة الذكية. وفي ختام الزيارة تبادل أحمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بالدائرة، الدروع والهدايا التذكارية مع رئيس الوفد أحمد سعيد سالم الدرمكي.

دائرة القضاء
أبوظبي
الإمارات
دائرة القضاء في أبوظبي
القضاء العسكري
آخر الأخبار
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
عربي ودولي
الكرملين يعلق على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
اليوم 14:53
رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم
الرياضي
رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم
اليوم 14:45
الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية
عربي ودولي
الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية
اليوم 14:36
القضاء السويسري يبرئ الخليفي ويدين فالكة
الرياضي
القضاء السويسري يبرئ الخليفي ويدين فالكة
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©