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تكريم الفائزين بجائزة القيادة العامة لشرطة الشارقة للتميز
تكريم الفائزين بجائزة القيادة العامة لشرطة الشارقة للتميز
24 يونيو 2022 01:31

الشارقة (وام)

نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة أمس على مسرح الأكاديمية حفل تكريم الفائزين والمشاركين بجائزة القيادة العامة لشرطة الشارقة للتميز في دورتها الأولى - مرحلة المدير العام. 
وقال العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، إن تكريم الفائزين يوم مميز نحتفل فيه بمرحلة من مراحل عطائكم وإبداعكم الذي لا ينتهي والذي تطلب سنوات ومراحل من الجد والاجتهاد والعطاء لأداء الأمانة وتحمل المسؤولية وإن أقلّ ما يمكن أن نكافئ به هذه الجهود هو حفل التكريم هذا البسيط في شكله ومضمونه والكبير في رمزيته ودلالاته. وحثّ المشاركين الذين لم يحالفهم التوفيق بالفوز في هذا العام على أن يواصلوا مسيرة عطائهم وأن يشاركوا في السنوات القادمة في هذه الجائزة وبقية الجوائز المحلية والدولية. وفي ختام الحفل كرم العميد العثمني يرافقه المقدم محمد السويدي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء الفائزين والمشاركين والاستشاريين، في مختلف فئات الجائزة، متمنيا لهم دوام الرقي والنجاح.

أكاديمية العلوم الشرطية
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الشارقة
شرطة الشارقة
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