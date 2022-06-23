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فتح التسجيل في «أصدقاء الشرطة» بالشارقة
فتح التسجيل في «أصدقاء الشرطة» بالشارقة
24 يونيو 2022 01:30

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين بالالتحاق بالبرنامج الصيفي «أصدقاء الشرطة» في الدورة الخامسة والثلاثين، التي تنظمها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وتبدأ 4 يوليو المقبل وتستمر شهراً.
‫وأكد المقدم محمد سعيد الظهوري، رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، حرصها على استمرارية برنامجها الصيفي في كل عام، تعزيزاً للدور الهام للجهات الأمنية والشرطية في بناء القيم ‏الثقافية والأمنية لدى الأطفال والناشئين، ‏لبناء جيل واعٍ يتحمل تبعات المستقبل من خلال اكتساب الخبرات التي تبني قدراتهم، وتشد من سواعدهم، وتعزز قيم الولاء للوطن لديهم، والدفاع ‏عنه، وحماية أمنه واستقراره.‬‬‬‬
وأضاف، أنه تم تحديد شروط التسجيل في الدورة بأن تتراوح أعمار المنتسبين بين 10 وحتى 16 سنة، وأن يكون المشترك لائقاً طبياً، مشيراً إلى أن ساعات الدورة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات يومياً، ما عدا عطلة نهاية الأسبوع، ويمكن للطلبة التسجيل من خلال رابط التقديم الإلكتروني المتواجد في صفحة الإنستجرام الخاصة بشرطة الشارقة، أو من خلال موقعها الإلكتروني.

أصدقاء الشرطة
برنامج أصدقاء الشرطة
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الشارقة
شرطة الشارقة
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