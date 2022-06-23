14 فريقاً إلى نصف نهائي «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوتات البحرية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أسباير، ذراع تطوير الأعمال وإدارة البرامج التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بأبوظبي، والجهة المنظمة لتحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية، عن أسماء الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي المسابقة من حول العالم.

وسيتنافس الآن المتأهلون الأربعة عشر الذين أعلنت عنهم أسباير، في مرحلة المحاكاة حيث سيتأهل منها ما يصل إلى خمسة فرق نهائية إلى مرحلة العرض. وستقام النهائيات في أكتوبر 2023 بأبوظبي، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للجوائز 3 ملايين دولار. وتهدف المسابقة إلى المساهمة في حل التحديات العالمية المتمحورة حول القرصنة، والتهريب، والصيد غير القانوني للأسماك.

وكانت لجنة التحكيم لتحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية قد قيّمت التقارير التعريفية التي قدّمتها الفرق المشاركة من مختلف أنحاء العالم، وقامت بانتقاء 14 فريقاً ضمن القائمة المختارة. وضمت لجنة التحكيم نخبة من العلماء الذين يمثلون تخصصات مختلفة في مجال الروبوتات. وتشمل الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي فرقا من المملكة المتحدة، وبلجيكا، والصين والإمارات، وإيطاليا، واستراليا وغيرها.

وقال الدكتور راي أو. جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي وأسباير: «بعد اختيار الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي هذا التحدي البارز، فقد وصلنا إلى مرحلة هامة وحساسة من المسابقة. لقد سُعدنا جداً بجودة التقارير التعريفية التي جاءتنا من أنحاء العالم، وواجه أعضاء لجنة التحكيم مهمة صعبة في اختيار المتأهلين إلى نصف النهائي. إننا نبارك لجميع الفرق المتأهلة، ونشكر كذلك الفرق الأخرى التي لم يتم اختيارها والتي يحقّ لها أن تفخر بما أنجزته».

راي أو. جونسون

وكان تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية، الذي يعد جزءاً من سلسلة تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوتات، قد دعا المتقدمين من الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات والمبتكرين الأفراد في العام الماضي لتقديم طلباتهم، حيث شهد التحدي تسجيل مئات المشاركين من حول العالم في المسابقة منذ الإعلان عنها في أكتوبر 2021.

وشهد التحدي عدداً كبيراً من المشاركات التي ترافقت مع طلب بعض المتسابقين وقتاً زمنياً إضافياً، الأمر الذي تم أخذه بعين الاعتبار وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم التقارير التعريفية لغاية 31 يناير 2022. وفي مرحلة الاختيار، أعطى أعضاء لجنة التحكيم نسبة 40 بالمئة للمؤهلات الفنية للفرق، في حين حصل النهج الذي اتبعته الفرق لحل التحدي على نسبة 60 بالمئة.

وعلّق الدكتور جونسون قائلاً: «تعكس نوعية المشاركات مستوى التنافس الذي أظهرته الفرق المشاركة في تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية. ونظراً إلى تركيز المسابقة على الابتكار والإبداع والأبحاث والتطوير، فقد ساهمت بشكل كبير في تعزيز تقدم التقنيات المستقلة بهدف الاضطلاع بحلول مبدعة للتحديات المعقدة من أجل خير العالم». ويتضمن التحدي تعاوناً غير متجانس بين الطائرات بدون طيار والسفن غير المأهولة لتنفيذ عدد من مهام الملاحة والمناورة المعقدة ضمن بيئة يُحظر فيها استخدام إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وتعتزم أسباير خلال مرحلة المحاكاة التي تشمل 14 متأهلاً إلى نصف النهائي، تزويد منصة محاكاة مفتوحة المصدر للاضطلاع بإثبات المفهوم أثناء إتمام مهام التفتيش والتدخل في المحاكاة.