«أمناء جامعة الإمارات» يطلع على تقدم التصنيف ويعتمد ميزانية 2023

العين (وام)

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، اجتماعه الخامس للعام الجامعي 2021/ 2022. ويُعدّ مجلس أمناء جامعة الإمارات مجلسَ الإدارة المسؤول عن الجودة والنزاهة والاستدامة المالية للجامعة، ويقوم بالإشراف على الخطط الاستراتيجية للجامعة وأدائها نيابة عن العامة وأصحاب المصلحة. وتحظى جامعة الإمارات العربية المتحدة بقيادة مجلس أمناء الجامعة الذي يحتضن خبرات واسعة في المؤسسات الصناعية والحكومية والمجتمعية والأكاديمية، حيث يضم في عضويته: معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وطارق عبدالقادر بن هندي، رئيس الاستثمار في شركة G42، ومنى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية، وفيصل عبدالعزيز البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة، والدكتور محمد علي الشرياني، مدير شؤون المجتمع بالمجلس الأعلى للأمن الوطني، وطيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للغاز الحامض، والأستاذ اللورد آيجاي كيكار، أستاذ الجراحة ورئيس معهد بحوث تخثر الدم، كلية لندن الجامعية، رئيس شركة كينغ هيليث بارتنر، وآمنة الشامري العجمي، محلل تخطيط رئيسي، مشاركة الموظفين - أدنوك للتوزيع. واطلع مجلس الأمناء على عرض عن التصنيف العالمي للجامعة لعام 2023، وفقاً لتقييم كيو أس، وخطة العمل الشاملة لمدة عامين المخصصة لتسريع عملية تقدم تصنيف الجامعة. كما اطّلع المجلس على تفاصيل وجدول عملية تقييم أدائه الزمني، حيث يقوم مجلس الأمناء، ووفقاً للمعايير الدولية للحوكمة، بإجراء تقييمٍ دوري روتيني لأدائه في عام 2022، وذلك بالتعاون مع مستشار خارجي. واطلع مجلس الأمناء كذلك على التعيينات الجديدة لمجلس الوزراء في مناصب وزير التربية والتعليم، ووزير الدولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل، ووزير الدولة للتعليم المبكر بهدف إعادة تقييم أساليب تعليم الشباب، وضمان استعداد الخريجين المُتميّز لأماكن العمل في المستقبل، والسعي إلى تغييرات هيكلية عبر نظام التعليم.. وأكد مجلس الأمناء تطلعه للعمل مع الوزراء الجدد بما يخدم مسيرة التعليم في الدولة. وناقش مجلس الأمناء تقرير رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية والطلابية الدكتور عبدالله الكرم.. وبناءً على توصيات التقرير، وافق مجلس الأمناء على إدراج برنامج بكالوريوس علوم جديد في علوم البيانات، كما وجه مجلس الأمناء بالعمل على مراجعة جميع برامج البكالوريوس في كلية الهندسة بالجامعة. كما ناقش مجلس الأمناء تقرير رئيس لجنة التدقيق والمخاطر الدكتور طارق بن هندي، والذي تضمّن استراتيجية المخاطر في جامعة الإمارات العربية المتحدة وموافقة اللجنة على البيانات المالية المدققة لجامعة الإمارات العربية المتحدة للعام 2021، والتي تم الاضطلاع بها بموجب السلطة المفوضة لها من قبل مجلس الأمناء وتنفيذاً لمسؤوليتها عن الرقابة المالية. وبعد اعتماد أهداف الميزانية لعام 2023 في اجتماعه المنعقد في 20 أبريل 2022، صادق مجلس الأمناء على ميزانية الجامعة للعام 2023 والتي تمّ عرضها أولاً على وزارة المالية.