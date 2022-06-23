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نهيان بن مبارك يحضر أفراح البلوشي والعور في أبوظبي
نهيان بن مبارك يحضر أفراح البلوشي والعور في أبوظبي
23 يونيو 2022 22:45

أبوظبي (وام)
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد عبدالكريم البلوشي وعبدالله عبدالكريم البلوشي بمناسبة زفاف نجليهما محمد راشد على كريمة الدكتور أحمد عبد المنان العور وعلي عبدالله على كريمة يوسف أحمد البلوشي.

كما حضر الحفل، الذى أقيم بمجلس المشرف بأبوظبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء فيما تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

نهيان بن مبارك
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أفراح البلوشي
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