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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
23 يونيو 2022 19:04

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:09 والجزر الأول عند الساعة 15:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:17. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:07 والمد الثاني عند الساعة 08:12 والجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:23.  

المصدر: وام
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