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رئيس الدولة في مقدمة مستقبلي ملك الأردن
رئيس الدولة في مقدمة مستقبلي ملك الأردن
23 يونيو 2022 16:47

وصل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم إلى أبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ". كما كان في الاستقبال .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة. يرافق جلالة الملك عبد الله الثاني وفد يضم .. دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن و معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين و معالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك. 

المصدر: وام
الأردن
الإمارات
محمد بن زايد
عبدالله الثاني
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