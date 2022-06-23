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الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية رومانيا في أبوظبي
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية رومانيا في أبوظبي
23 يونيو 2022 15:54

 استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي معالي بوغدان أوريسكو وزير خارجية جمهورية رومانيا.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والمستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بوغدان أوريسكو مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ورومانيا وما تزخر به من فرص واعدة للنمو والتطور على الصعد كافة.

من جانبه قدم معالي بوغدان أوريسكو خلال اللقاء تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" ، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وعبر معاليه عن تطلع بلاده إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة. 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد آل نهيان
الإمارات
عبدالله بن زايد
رومانيا
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