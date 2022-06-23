الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة يأمر بتسيير جسر جوي لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان
رئيس الدولة يأمر بتسيير جسر جوي لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان
23 يونيو 2022 15:48

 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بدأ تسيير جسر جوي يحمل سلالا غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية إلى جانب فريق طبي ومستشفى ميداني.

يأتي إرسال المساعدات في ظل المتابعة المستمرة من دولة الإمارات لمستجدات الوضع الحالي في أفغانستان والمساهمة بفاعلية في التخفيف من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان مؤخراً وخلف الآلاف من الضحايا والمصابين وما نتج عنه من نقص في الاحتياجات من الغذاء والدواء لقطاع كبير من سكان منطقة الزلزال خاصة من الأسر الأفغانية وكبار السن والأطفال والنساء. 

المصدر: وام
أفغانستان
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم
الرياضي
رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم
اليوم 14:45
الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية
عربي ودولي
الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية
اليوم 14:36
القضاء السويسري يبرئ الخليفي ويدين فالكة
الرياضي
القضاء السويسري يبرئ الخليفي ويدين فالكة
اليوم 14:35
استعداداً لـ «العربية والآسيوية».. 19 لاعباً بمعسكر «شباب السلة»
الرياضي
استعداداً لـ «العربية والآسيوية».. 19 لاعباً بمعسكر «شباب السلة»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©