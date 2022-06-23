شراكة هندسية وتكنولوجية بين بوليتكنك أبوظبي وايميرسون لاستقطاب المواطنين في المجالات الحيوية

أبرم بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إتفاقية شراكة هندسية وتكنولوجية مع شركة إيمرسون اوتوميشن سوليوشنز، لإستقطاب المواطنين في المجالات الحيوية، ودعم فرص التدريب والتوظيف في الشركة لخريجي بوليتكنك أبوظبي، حيث شهد الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مراسم توقيع الإتفاقية بين الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، والسيدة فيديا رامناث، رئيس "إيمرسون" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال سعادة الدكتور أحمد عبدالمنان العور أن الإتفاقية تقدم نخبة من الفرص التدريبية لطلبة البوليتكنك من خلال برامج التدريب التي تنتهي بالتوظيف في "إيميرسون" لخريجي البوليتكنك، بما يشجع و يزيد من الفرص الحقيقية لدراسة تخصصات هندسية وتكنولوجية حيوية، ومن ثم منح الشباب الفرص للالتحاق ببوليتكنك أبوظبي، والتدريب والعمل في مختلف المواقع التابعة لـ "إيميرسون" وهو الأمر الذي يساهم في صناعة الكوادر الوطنية المتخصصة ويحقق استراتيجية "أبو ظبي التقني" وينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 والخطط الإستراتيجية بالدولة. وأوضح الدكتور علي هلال النقبي أن الإتفاقية تطرح عدة برامج من التدريب المتخصص في "إيميرسون" ومن ثم التوظيف وفقاً لسياسة ومعايير متفق عليها، مع إعطاء "إيميرسون" الأولوية للمشاركة في الرعاية العينية والنقدية لمشاريع وبحوث وبرامج وأنشطة "بوليتكنك" إضافة الى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات المتعلقة بالمجالات الخاضعة للتطبيق في نطاق البحث، والتفكير القيادي المتعلق بأفضل الممارسات في التعلم والتعليم باستخدام أحدث التقنيات، لافتا الى أن بوليتكنك أبوظبي يطرح درجة البكالوريوس في عدة تخصصات إستراتيجية هامة تشمل البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة "النووي" وهندسة أمن المعلومات "السيبرالي" وهندسة البترول والبتروكيماويات والدبلوم العالي في تكنولوجيا صيانة الطائرات وفي تكنولوجيا هندسة الطائرات و الدبلوم العالي والبكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية، إضافة الى البكالوريوس في الأرصاد الجوية. وأوضح مدير بوليتكنك أبوظبي أن قبول الطالب في بوليتكنك أبوظبي؛ وفق عدة شروط منها أن يكون الطالب أو الطالبة من مواطني دولة الامارات أو أبناء المواطنات وأن يكون حاصلا على الثانوية بنسبة لاتقل عن 70 في المائة للمسار المتقدم و80 في المائة للمسار العام كما يجب أن لا يزيد عمر الطالب عن 24 عاما والحصول على امتحان الكفاءة باللغة الأنجليزية بدرجة IELTS (5) كحد أدنى أو EMSAT (1100) كما يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي