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5 وحدات في المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة تحصل على الاعتماد الدولي
5 وحدات في المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة تحصل على الاعتماد الدولي
23 يونيو 2022 09:43

بناءً على دعم وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة شهد سعادة المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة وسعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة حفل حصول المختبر الجنائي والطب الشرعي بالقيادة على الاعتماد الدولي. ISO/IEc 17020:2012 والمواصفة ilac G19 الخاصة بمتطلبات الأدلة الجنائية من مركز الإمارات العالمي للاعتماد لتكون بذلك أول جهة شرطية على المستوى المحلي والخليجي في الحصول على هذا الاعتماد الدولي. وأشاد سعادة اللواء عبد الله بن علوان النعيمي خلال الحفل الذي شهده سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام، وسعادة المدراء العامون ومدراء الإدارات وعدد كبير من الضباط والمنتسبين بجهود فريق عمل المختبر الجنائي الذي استطاع بالعمل الجاد والمخلص من الحصول على هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لسلسلة إنجازات شرطة رأس الخيمة والذي سيسهم في دعم مسيرة المختبر الجنائي. وأضاف أن المختبر الجنائي في شرطة رأس الخيمة يضم كفاءات وخبرات بشرية عالية وأجهزة ومعدات حديثة تدعم مسيرة العمل وفي تقديم خدمة راقية تتوافق وتطلعات وزارة الداخلية ومساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في اسعاد متعامليها والارتقاء بخدماتها. وأكد سعادة القائد العام بأن هذا النجاح يرتقي بأنظمة العمل التقني للوصول لأعلى المستويات العالمية، ويساهم في كشف الجريمة وتقليل نسبة الجرائم المجهولة مبينا أن هذا الانجاز جاء بعد اجتياز وحدات الفحص بالطب الشرعي والمختبر الجنائي لمتطلبات المواصفات من قبل الخبراء الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وإيرلندا والإمارات ومصر لتحصل شرطة رأس الخيمة على اعتماد ال EIAC كجهة تفتيش من نوع (A) في مجالات وحدة التشريح، ووحدة التشريح النسجي، ووحدة الطب الشرعي الإكلينيكي، ووحدة المرأة والطفل، وفحص آثار الحرائق بالإضافة إلى فحص العملات في التزييف والتزوير. وكرم سعادة اللواء النعيمي فريق عمل المختبر الجنائي والطب الشرعي في شرطة رأس الخيمة تقديرا على جهودهم المبذولة في الحصول على هاذ الاعتماد، موجها القائمين عليه بالعمل علي استكمال حصول باقي وحدات المختبر الجنائي على الاعتماد الدولي تعزيزا للدور الريادي للمختبر.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز الإمارات العالمي للاعتماد
شرطة رأس الخيمة
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