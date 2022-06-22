وفد من وزارة الدفاع يزور أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك

الشارقة ( وام )

بحثت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة مع وفد من وزارة الدفاع تبادل الخبرات العلمية والمعرفية في البرامج والبحوث وذلك في إطار حرصهما على تطوير علاقاتهما مع المؤسسات المحلية.

وأكد الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، خلال لقائه الوفد، أن جامعة الشارقة وعلى مدار السنوات الماضية حققت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات العلمية والبحثية وأحرزت تقدما ملحوظا على مستوى الجامعات الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أكد الدكتور إلياس فرنيني نائب المدير العام لشؤون البحوث والمشاريع العلمية أن الأكاديمية تضم عدداً من الفرق البحثية العاملة في مختلف تخصصات علوم الفضاء والفلك والمختبرات والمشاريع البحثية والتي من خلالها تعمل الأكاديمية على إصدار ونشر البحوث والمقالات العلمية في مختلف الدوريات والمجلات العلمية العالمية. شملت زيارة وفد وزارة الدفاع مرافق ومنشآت الأكاديمية التي تحاكي علوم الفلك والكون وتعرف على نبذة تعريفية عن إنجازاتها الرائدة في المنطقة، مع عرض الخطط والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية الجديدة التي تعمل بها.

حضر اللقاء الدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة، ومروان شويكي نائب المدير العام لشؤون القبة الفلكية والمعارض العلمية وعدد من مساعدي البحوث والطلبة المتدربين في الأقسام المختلفة بالأكاديمية إلى جانب أعضاء الوفد الزائر.