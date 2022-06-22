«الوطني» يختتم دور انعقاده الأربعاء المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، بعقد جلسته السادسة عشرة برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل 29 يونيو 2022م في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

وحسب جدول أعمال الجلسة، يطلع المجلس على تقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان، كما يطلع المجلس على تقرير نشاط الأمانة العامة.

ويختتم المجلس أعمال جلسته بتلاوة المرسوم الاتحادي بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

مناقشة استدامـة خدمات الكهـربـاء

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء». واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، نتائج اجتماعاتها مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع، وآراء وملاحظات المشاركين في الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها اللجنة مؤخراً، والتي تناولت محاور جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في شأن تطوير خدمات الطاقة والماء، وجهود التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والمحلية المعنية لضمان استدامة خدمات الكهرباء والماء، وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن الموضوع تمهيداً لرفعه للمجلس.