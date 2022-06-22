تعاون بحثي بين «تريندز»  و«رواق بغداد»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز «رواق بغداد» للسياسات العامة؛ بهدف مد جسور التعاون البحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وإجراء الدراسات واستطلاعات الرأي، فضلاً عن تعزيز الشراكة فيما بين الطرفين لتبادل الأبحاث والإصدارات وتنظيم الندوات والمحاضرات المشتركة.

تم توقيع المذكرة في اجتماع عُقد «عن بُعد» أمس، ووقعها عن جانب «تريندز» الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي، وعن «رواق بغداد» الدكتور عباس العنبوري رئيس المركز.

وعبر الدكتور محمد العلي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع «رواق بغداد» لما يحمله المركز من قيمة بحثية مهمة في المنطقة، إضافة إلى ما يقوم به من دور حيوي في تحليل التطورات الاستراتيجية على الصُّعد الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن إجراء البحوث ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز القدرة على فهم مستجدات القضايا الدولية.

وأكد أن «تريندز» يسعى إلى أن يكون جسراً للتواصل المعرفي والأكاديمي بين أهم مراكز البحوث والدراسات على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى استشراف المسارات المستقبلية للأزمات والقضايا الدولية، ووضع تصورات ومقترحات تساعد صانعي القرار على كيفية التعامل البنَّاء معها.

بدوره، أعرب الدكتور عباس العنبوري عن سعادته بالتعاون البحثي والعلمي مع «مركز تريندز» الذي اعتبره يشكل منصة بحثية تحظى بسمعة وثقة عالمية، مؤكداً أن التعاون مع «تريندز» يمثل إضافة نوعية للعمل البحثي والعلمي بالنسبة لرواق بغداد للسياسات العامة، كما أشار إلى توافق الرؤى بين المركزين حول أهمية مراكز البحث في نهضة الأمم وتحقيق السلام والاستقرار، ونشر المعرفة الصحيحة الموثقة القائمة على البحث العلمي الرصين.