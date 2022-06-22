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الإمارات
نهيان بن مبارك: الإنسان في الإمارات محور التنمية
نهيان بن مبارك عقب افتتاح المؤتمر (وام)
23 يونيو 2022 01:50

دبي (وام)

 أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن تنمية وتطوير رأس المال البشري يأتي على رأس اهتمامات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً أن الإنسان في الإمارات هو الثروة الأغلى ومحور مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. 
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه مؤتمر «ميتافيرس الدولي للموارد البشرية» الذي عقد مؤخراً في دبي بتنظيم من شركة «بلو أوشن» في دبي. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نجحت في خلق مجتمع نابض بالحياة ومتوازن وسلمي يركز على تعزيز بنيتنا التحتية المؤسسية وتحسين نوعية الحياة لجميع أفراد المجتمع. 
وأشار معاليه إلى أن مكان العمل المعزز رقمياً يعمل على تسريع الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد البشرية، مضيفاً أنه يجب أن تركز المنظمات على التطوير المناسب ل«الميتافيرس» ليس فقط من أجل النجاح الاقتصادي، ولكن أيضاً من أجل الرفاهية التنظيمية الشاملة. ومن جانبه، قال الدكتور ساتيا مينون الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة: إن الانتقال إلى نموذج الموارد البشرية الرقمي يساعد المؤسسات على تحسين الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة من خلال التقنيات الاجتماعية والتحليلية والسحابية. وأضاف أن «ميتافيرس» سيقود مستقبل مساحات العمل الأكثر تطوراً، مشيراً إلى أن المؤتمر الدولي للموارد البشرية يهدف إلى استكشاف الاحتمالات غير المحدودة التي يمكن أن يستفيد منها قادة الأفراد. 

جوائز
شهد المؤتمر الذي أُقيم في فندق أرماني ببرج خليفة حضور العديد من الشخصيات. وقال السيد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة «بلو أوشن»: «لقد نجح هذا المؤتمر في المزج بين قدرات الموارد البشرية والتكنولوجيا واستكشاف تعقيدات السلوك لدى الأفراد والمجموعات والمؤسسات، من خلال أحدث التقنيات وأفضل الممارسات». 
وترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حفل توزيع جوائز المؤتمر الدولي للموارد البشرية التي احتفلت بالقيادة النموذجية لهذا المجال.

نهيان بن مبارك
الإمارات
التنمية المستدامة
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