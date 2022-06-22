الخميس 23 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
إطلاق ورشة مبادرة النبض  السيبراني للمرأة والأسرة
إطلاق ورشة مبادرة النبض  السيبراني للمرأة والأسرة
23 يونيو 2022 01:50

أبوظبي (وام)

 أطلق الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، الورشة التدريبية الأولى لمبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، التي تم تنظيمها في مقره بأبوظبي، جرى خلالها تزويد المشاركات بالخبرات والمعارف المتطورة بمجال الأمن السيبراني. 
وجاءت مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»؛ بهدف تفعيل دور المرأة الإماراتية في مجال الأمن السيبراني بأصول ثابتة ومستدامة. واستهدفت الورشة الأولى لمبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، تأهيل متدربات من النساء في جميع مراحلهن العمرية، انطلاقاً من سن المراهقة «15 - 18»، مروراً بمرحلة التعليم الجامعي «18 - 22»، ومرحلة النضج التي تضم الأمهات سواء من ربات البيوت أو العاملات، وصولاً لمرحلة الخبرة التي تزينها كبار المواطنات، واللاتي سيخضعن فيما بعد لاختبار لانتقاء 50 متدربة لدخول المرحلة الثانية من المبادرة وتقديم دورات وورش ومحاضرات تستهدف 50 ألف مشارك من أفراد المجتمع.
 حضر الورشة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، والمهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. 
وقالت نورة السويدي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت مكانة عالمية رائدة في التحول الرقمي؛ بفضل الرؤى الاستراتيجية الاستشرافية وخريطة الطريق الواضحة التي خطتها القيادة الرشيدة، ومن هذا المنطلق حرص الاتحاد النسائي العام على خلق مزيد من الفرص التنموية للمرأة الإماراتية في مجال الأمن السيبراني. وأضافت: «ندعو القطاعات والجهات الحكومية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف جميعاً لدعم خطط وبرامج ومبادرات التدريب والتنمية للمهارات النسائية الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والإنماء في هذا الشأن». 

الاتحاد النسائي العام
هيئة تنظيم الاتصالات
الحكومة الرقمية
آخر الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
اليوم 09:12
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
دنيا
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
اليوم 08:31
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
عربي ودولي
أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
اليوم 08:15
ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً
عربي ودولي
مصابون في عملية طعن بأوكلاند
اليوم 07:39
مقتل 6 في تحطم هليكوبتر بولاية وست فرجينيا الأميركية
عربي ودولي
مقتل 6 في تحطم هليكوبتر بولاية وست فرجينيا الأميركية
اليوم 07:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©