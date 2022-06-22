«أبوظبي للصحة العامة» يكشف عن آخر تحديثات «الأداء»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، الأول من نوعه في المنطقة والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، عن آخر المستجدات في التطبيق الإلكتروني «الأداء»، والذي تم إطلاقه بهدف أتمتة وإدارة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على مستوى الإمارة وتحسين مستوى الالتزام بالمتطلبات ذات العلاقة من قبل القطاعين الحكومي والخاص.

ومنذ إطلاق التطبيق الإلكتروني في عام 2016، قام المركز بتسجيل نسبة 84% من الجهات الحكومية العاملة في إمارة أبوظبي بهدف تطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية، كما تم تسجيل نسبة 57% من منشآت القطاع الخاص المستهدفة ضمن 9 قطاعات رئيسية في إمارة أبوظبي تشمل البناء والإنشاء والنقل والطاقة والثقافة والسياحة والصحة والتعليم والصناعة والنفايات والغذاء.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «في إطار حرصنا على تحسين جودة الحياة لدى جميع المواطنين والمقيمين، نواصل استثمارنا في كل ما يُعزز رفاهية المجتمع وعافيته، ويرتقي بالمعايير المتعلقة بظروف العمل لدى جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص في إمارة أبوظبي. حيث يسهم التطبيق الإلكتروني «الأداء» في توفير آلية فعّالة لتعزيز جهودنا في هذا الصدد، من خلال تسهيل عمليات الرقابة على متطلبات السلامة والصحة المهنية وتوفير قاعدة بيانات مركزية تساعدنا في اتخاذ القرارات المناسبة لوضع البرامج اللازمة لخفض الأخطار والتحكم في المخاطر في أماكن العمل.

وتابع، إن فكرة أتمتة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية جاءت لتواكب التطورات التنموية في الإمارة، وينبع من تركيزها على العنصر البشري لإيمانها بأن الحفاظ عليه سليم ومعافي هي مسؤولة وطنية يجب أن تنهض بها كافة الجهات ذات العلاقة، بما يمكنه من ممارسة دوره المنتج في المجتمع بفعالية وكفاءة بعيداً عن احتمال تعرضه للإصابات والأمراض أثناء العمل. وفي هذا الصدد تثبت إمارة أبوظبي مرة أخرى على أنها رائدة على مستوى المنطقة في تبني أفضل الممارسات لضمان توفير أماكن عمل آمنة وصحية.

لقد ساهم التطبيق الإلكتروني «الأداء» في رفع مستوى التزام الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص وفي تسهيل عمليات الإبلاغ عن الحوادث المهنية، واستكمال تقارير التحقيق فيها، ورفع تقارير التدقيق وتقارير أداء السلامة والصحة المهنية.