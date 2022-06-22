لحوكمة إجراءات التأمين الصحي.. «الصحة» تطلق «بريد رعايتي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق خدمة «بريد رعايتي» لحوكمة إجراءات التأمين الصحي ضمن المنصة الوطنية للسجلات الطبية الموحدة «رعايتي»، بما يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات المعمول بها عالمياً، وبتوظيف أمثل لأفضل التقنيات الرقمية.

وتهدف منصة «رعايتي» إلى إرساء منظومة رعاية صحية وطنية موحدة تربط جميع مقدمي الخدمات الصحية على مستوى الدولة للارتقاء بتجربة المرضى وتعزيز جودة ومخرجات العلاج وتحسين رحلة المتعاملين، وتتكامل قيمة وأهمية المنصة المبتكرة «رعايتي» مع استراتيجية الوزارة بتحسين الكفاءة والجودة والأداء في مجال إدارة الصحة السكانية، وتسهيل الوصول إلى بيانات المرضى، وتطوير نظم المعلومات الصحية وبناء أنظمة الجودة الصحية.

أحمد الدشتي

وأكد أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المنصة الوطنية للسجلات الطبية الموحدة «رعايتي» تم إطلاقها تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة لترسيخ مكانة الدولة بين روّاد الصحة الرقمية على مستوى العالم، كجزء حيوي من مشاريع الدولة للخمسين عاماً القادمة، الرامية إلى بناء نظام صحي مستدام يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وأشار الدشتي إلى أن منصة «رعايتي» تحول نوعي يسهم بتغيير مشهد الرعاية الصحية في الدولة، من خلال إنشاء نظام مركزيّ للسجلات الطبية وتقديم نظام رقمّي مبتكر ومتكامل يعرض البيانات السريرية المحدثة لبيانات المرضى، وهو نظام يقوم على التكنولوجيا المتقدمة ويوثّق شراكة استراتيجية بين الوزارة وكل من دائرة الصحة أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، والربط مع المزيد من منشآت القطاع الصحي الخاص.

وقال جنيد خان، الرئيس التنفيذي للتقنية لدى شركة «بيور سي إس» لحلول تقنية المعلومات: «تُعد منصة «رعايتي» محركاً ضرورياً للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية بالإمارات، وبصفة خاصة للإمارات الشمالية. ونحن نتطلع إليها كخطوة شديدة الأهمية لدمج نُظُم الرعاية الصحية لتبادل البيانات».

كفاءة وانسيابية

من جانبه، قال علي العجمي مدير إدارة الصحة الرقمية بالوزارة: «يُعد إطلاق مكتب بريد «رعايتي» علامة فارقة ذات أهمية، كونها تأتي بعد سلسلة من الجلسات النقاشية التي عُقِدَت للتوعية بشأن الانضمام للمنصة، بالإضافة إلى استخدام «خدمة مكتب المطالبات الإلكترونية» كمسار يعتمد على تبادل البيانات لمعالجة تعاملات الرعاية الصحية، وستجلب المنصة مزيداً من الكفاءة والانسيابية في معالجة المطالبات التأمينية، الأمر الذي يؤدي إلى الإسراع في دورة العمل، حيث يعالج مكتب المطالبات الإلكترونية لبرنامج «رعايتي» أكثر من 20 ألف موافقة يومياً، وما يزيد على 7 آلاف وصفة إلكترونية وأكثر من 5 آلاف مطالبة. وقد تمت معالجة ما يزيد على 1.5 مليون طلب تفويض وما يقارب 500 ألف وصفة إلكترونية و300 ألف طلب مقدم منذ الانطلاق في أول أبريل 2022».