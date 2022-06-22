إماراتية تهزم «التصلّب العصبي» بعد صراع دام 10 سنوات

أبوظبي (الاتحاد)

نجح الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» بتمكين امرأة إماراتية مصابة بالتصلب العصبي المتعدد من استعادة عافيتها، إثر علاج فعال. كان ذلك نتيجة إصرار أخت المريضة بأخذ مشورة طبية أخرى بشأن حالتها الصحية الآخذة بالتدهور وفقدانها لتوازنها الجسدي على مدى عقد من الزمن.

عاشت أمينة مع مرض التصلّب العصبي المتعدد لسنوات، دون تشخيص حالتها، فيما راحت تمارس عملها كإدارية في مدرسة بحيث كانت تمضي يومها في أداء عملها المكتبي التنظيمي. وعلى الرغم من أنها تحمّلت فقدان توازنها الجسدي واضطرت إلى أن تستعين بعصا خلال المشي، إلا أنها مع مضي الوقت استسلمت تماماً لحالتها. تقول أمينة: «مضت عشر سنوات على ملاحظتي تغييرات في حركتي اليومية. وقد حاولت أن أشغل نفسي بالتركيز على عملي كإدارية في مدرسة، وكنت كلما انغمست في العمل أشعر أنني بخير». إلا أن حالتها تدهورت إلى حدِّ أنها لم تعد قادرة على المشي لمسافة قصيرة قد لا تتجاوز الـ200 متر دون أن تطلب المساعدة من زملائها. وحتى بعد التدخّل الطبي، لم تكن حالتها تشهد أي تحسّن. وعندما اقترحت عليها أختها أن تقصد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أخذت حالتها على محمل الجدّ.

وأوضح الدكتور آنو جاكوب، مدير قسم التصلب العصبي المتعدد وأمراض المناعة الذاتية العصبية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» قائلاً: «لم أفاجأ بأنه لم يتم تشخيص حالة أمينة على الرغم من أنها كانت تعاني من أعراض التصلب العصبي المتعدد على مدى 10 سنوات. وأود هنا أن أنبّه إلى أن الأعراض قد تختلف من شخص لآخر، وقد لا يعاني بعض الأشخاص في بعض الحالات من الأعراض المتعارف عليها. بحيث يواجه البعض في حالات التصلب العصبي المتعدد مشكلات صحية غريبة قد تحيّر الأطباء. فضلاً عن أن بعض المرضى قد لا يتمكنون من شرح الأعراض التي يعانون منها بصورة دقيقة للأطباء. فيما قد يتجاهل البعض الآخر من المرضى ذلك دون أن يطلبوا المساعدة، فتصبح الصعوبات هذه جزءاً لا يتجزأ من يومياتهم. إلا أن التدقيق في تاريخ أمينة الطبي قد مكننا من الاستنتاج بأنها قد تعاني من التصلب العصبي المتعدد في حبلها الشوكي بصورة خاصة».

خيارات علاجية

وتجدر الإشارة إلى أن مرض التصلب العصبي المتعدد يمرّ بمرحلتين، الأولى انتكاسية والثانية تدريجية. وفي حين تستمرّ الانتكاسة لسنوات عدة وتحظى بخيارات علاجية فعالة، إلا أنه وفي المرحلة التدريجية، تتدهور حالة المريض، وخاصة حركته، شيئاً فشيئاً ويصبح علاجه أكثر صعوبة.