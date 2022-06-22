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الإمارات
«الإمارات للسرطان» تنفذ مبادرة اجتماعية برأس الخيمة
خلال إحدى الزيارات (من المصدر)
23 يونيو 2022 01:50

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الإمارات للسرطان فرع إمارة رأس الخيمة مبادرة إنسانية بعنوان «لا تشلون هم.. دامكم في دار زايد» تتضمن زيارات خاصة يقوم بها أعضاء الجمعية إلى منازل أسر المتوفين نتيجة الإصابة بمرض السرطان، وهم من الأخوة المقيمين في الإمارة من مختلف الجنسيات، وشملت الزيارات في مرحلتها الأولى مناطق الجولان والشريشة وكورنيش القواسم في مدينة رأس الخيمة، وتخللها تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الأسر إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاريع الجمعية وأهدافها كجزء من المسؤولية المجتمعية وتحقيق التواصل والتماسك الاجتماعي، وقد أشرفت مهرة محمد بن صراي مديرة فرع الجمعية في رأس الخيمة على إجراءات تنظيم وإنجاح هذه المبادرة.

جمعية الإمارات للسرطان
رأس الخيمة
لا تشلون هم
السرطان
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