توعية 2600 سائق «طلبات» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات، حملة توعوية، استهدفت 2600 سائق من شركة طلبات، تستمر حتى النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن خططها الرامية إلى نشر الوعي الأمني والمجتمعي. وتضمنت الحملة عدداً من المحاضرات التوعوية، التي ألقاها منتسبو القيادة من ذوي الاختصاص، اشتملت على تعريف السائقين بمفهوم الحس الأمني، ودوره في منع ارتكاب الجريمة، ومكافحة بعض الظواهر السلبية، وسرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية، وغيرها من المواضيع الأمنية، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان بالشارقة. كما اشتملت المحاضرات تعريفاً بتطبيق «حارس» وأهم مميزاته والدور الذي يقوم به في تعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين الحريصين على الإبلاغ عن السلوكيات السلبية، مع الحفاظ على سرية البيانات ومعلومات المبلغين، إلى جانب عدد من المحاضرات التثقيفية حول السلامة المرورية، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات بالقيادة، والتي تهدف إلى تقليل الحوادث والاختناقات المرورية على طرقات الإمارة والالتزام بقواعد المرور.