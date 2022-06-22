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حبس سائق بريطاني شهر وإيقاف رخصته
صلاح بوفروشة
23 يونيو 2022 01:50

دبي (الاتحاد) 

أصدرت محكمة السير والمرور في دبي حكما ضد سائق بريطاني 42 سنة، بالحبس لمدة شهر وإيقاف رخصة القيادة لمدة ستة أشهر، بحسب المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي الذي أفاد بأن النيابة العامة قد وجهت للسائق تهم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والقيادة عكس السير، وإتلاف مال مملوك للغير، وهي جرائم مرورية وفق أحكام قانونيّ السير والمرور والعقوبات الاتحاديين وتعديلاتهما، حيث طالبت النيابة العامة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وذكر صلاح بوفروشة أن النيابة كانت قد باشرت التحقيق مع السائق المتهم في الحادث موضوع البلاغ بعد إحالة الملف من مركز شرطة بردبي، والذي تعود تفاصيله إلى مشاهدة إحدى دوريات الشرطة الأمنية للمتهم وهو يقود مركبته بصورة غير طبيعية حيث كان يسير بعكس اتجاه السير، وقام بعبور الإشارة الضوئية الحمراء وأتلف على إثرها ممتلكات الغير، وعليه قامت الدورية الأمنية التابعة لشرطة دبي بإيقاف المركبة والسيطرة عليه وتوقيف قائدها تفادياً لأي حوادث مرورية لاحقة، وبفحصه بواسطة جهاز النفخ بلغت نسبة الكحول المستخرجة لديه 179%.
وأوضح صلاح بوفروشة أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، والذي اعترف خلال تحقيقات النيابة بقيادته للمركبة بذات التهم المذكورة، وجرى استكمال التحقيقات وما يلزم قانوناً تمهيداً للإحالة النهائية لأوراق القضية والمتهم إلى المحكمة المختصة للبت فيما هو منسوب إليه من اتهامات. مع مراعاة المطالبة بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً ضد المتهم.
وثمّن صلاح بوفروشة المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي الدور اليقظ لرجال شرطة دبي في ضبط مثل هذه الحالات، مناشداً كافة السائقين بضرورة أخذ أقصى دراجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق مع ضرورة التقيد بكافة اشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة في سبيل المحافظة على سلامة كافة مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة.

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