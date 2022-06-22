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«سفراء النوايا الحسنة» يشيد بجهود شرطة أبوظبي
خلال الزيارة (من المصدر)
23 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد) 

أشاد وفد من سفراء النوايا الحسنة بجهود شرطة أبوظبي في متحف شرطة المربعة بمدينة العين ودورها الريادي في ترسيخ التعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين وتقديم خدمات متميزة وحضارية لترسيخ مسيرة الأمن والأمان في المجتمع.
وكان الوفد زار متحف شرطة المربعة في مدينة العين بدعوة من المقدم طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان المشرف العام على قسم الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي.
وضم الوفد الزائر الدكتور محمد بن ناصر بن وزن القحطاني سفير النوايا الحسنة ومستشار حماية الطفولة بالعالم العربي وحامل سيف الاستحقاق للشعوب العربية والإفريقية، والدكتورة عائشة صالح عبدالله الجابري سفيرة النوايا الحسنة والعمل الخيري والإنساني.
واطلع خلال الجولة على مسيرة شرطة أبوظبي ومراحلها التطويرية من خلال المقتنيات والصور والتي تعود الى بداية مرحلة تأسيسها عام 1957، واستعرض المرشدين في المتحف جهود شرطة أبوظبي في الاهتمام بتاريخها وموروثاتها العريقة.
حيث يضم المتحف مقتنيات لشرطة أبوظبي منذ بداية التأسيس كالأسلحة القديمة والأزياء العسكرية في جميع مراحلها إلى جانب قصص ومعلومات ووثائق تاريخية تبرز إرث شرطة أبوظبي ودورها الهام في حفظ الأمن واستقراره بالمنطقة، كذلك يحتوي المتحف على مكتبة تضم كتباً متنوعة من جميع التخصصات العلمية وأولى المجلات الصادرة للشرطة والكتب والوثائق التاريخية ومختبر الابتكار.

واجهة سياحية
ويعد متحف شرطة المربعة الذي تم افتتاحه في 28 من ديسمبر 2018 جسرا للتواصل والمعرفة لكافة فئات المجتمع ويعكس الوجه الحضاري المشرق لدولة الإمارات من خلال فعالياته وأنشطته الترفيهية والتعليمية وأصبح اليوم واجهة سياحية بارزة في إمارة أبوظبي، لجهوده في نقل صورة مضيئة لتطور المجتمع الإماراتي والوجه الحضاري المشرق لدولة الإمارات، وتجذب فعالياته الفنية وأنشطته المختلفة الزوار من الإمارات والسياح الأجانب.

 

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