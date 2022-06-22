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الراشدي يطلع على خطط مراكز شرطة الظفرة
محمد سهيل الراشدي لدى استقبال أحد المراجعين في الظفرة(من المصدر)
23 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد) 

اطلع اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي على أهم الخطط والمبادرات التطويرية في مراكز الشرطة الشاملة في كل من مركز شرطة الرويس الشامل ومركز شرطة دلما ومركز شرطة صير بني ياس التابعة لمديرية شرطة منطقة الظفرة، ضمن مبادرة «في الميدان» الحكومية، وذلك للوقوف على أفضل الخدمات المقدمة للجمهور والتي تهدف إلى إنجاز معاملاتهم بدقة وإسعادهم.
والتقى بالمتعاملين واستمع إليهم حول ملاحظاتهم وتوقعاتهم من الخدمات المقدمة من مركز الشرطة، وشارك في إنجاز معاملاتهم، مؤكداً استعداد شرطة أبوظبي على تبني المبادرات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة .
وحث مدير قطاع الأمن الجنائي الضباط على مواصلة جهودهم في تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية ومتابعة مدى رضا المتعاملين عن هذه الخدمات، لضمان تطويرها وتحسين أليات العمل، وصولاً إلى نموذج فريد يعكس الأهداف والأولويات الاستراتيجية.

محمد سهيل الراشدي
شرطة أبوظبي
الأمن الجنائي
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