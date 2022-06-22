«دبي القضائي» يطلق دبلوم الدراسات القانونية

دبي (الاتحاد)

في إطار حرصه على تطوير مهارات أعوان السلطة القضائية، أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الأولى من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لأمناء السر والذي يهدف لتعزيز مهارات أمناء السر. ويتعاون المعهد في هذا الدبلوم مع عدد من الجهات والمؤسسات لإثراء مخرجاته، بما في ذلك محاكم دبي والقضاء العسكري والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

ويهدف الدبلوم إلى تزويد أمناء سر الدعاوى والتنفيذ والأحوال الشخصية بالمعلومات الأساسية المرتبطة بمفهوم وأهمية أمانة السر ومهامها القضائية، وتمكينهم للقيام بمهامهم وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن، إلى جانب إثراء معارفهم في المجالات القانونية. ويتم تنظيم الدبلوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع من 20 يونيو الجاري وحتى مطلع أغسطس المقبل.

ويشتمل الدبلوم على 9 مواد أساسية تم تعزيز كل واحد منها بعدد من المحاور والتي ستتم تغطيتها طوال 61 ساعة تدريبية. ومن أهم هذه المواد المفاهيم القانونية والإجراءات المدنية والأحوال الشخصية والإثبات في المواد المدنية والتجارية واستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات وأخلاقيات الوظيفة ومهارات الاتصال وإدارة الوقت وغيرها.

وعند إطلاق الدبلوم، تم تعريف المتدربين بمبادرة «دبي تبادر» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بهدف تشجيعهم على اتباع أسلوب ترشيدي للحد من استهلاك العبوات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.