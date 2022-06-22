7 آلاف حاج يتوجهون إلى السعودية عبر محطة نقل عجمان

انطلقت، اليوم الأربعاء، من المحطة الرئيسية التابعة لهيئة النقل بعجمان أول دفعة من فوج الحجاج من عدة دول، متوجهين براً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ويقدر عدد الحجاج، الذين سيتوجهون براً إلى السعودية عبر محطة النقل الرئيسية بعجمان، بـ 7000 حاج، وذلك بالتعاون مع شركة «سابتكو» للنقل البري.

وقال أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي في هيئة النقل بعجمان، إنه ضمن خدمات المحطة المتعددة انطلقت اليوم خدمة نقل الحجاج إلى بيت الله الحرام، وذلك عن طريق شركة النقل السعودية الموجودة في محطة النقل الدولية بإمارة عجمان والتي ستكون يومية وعبر 200 حافلة مخصصة للحج.

وأوضح أن هيئة النقل بعجمان تحرص على استقبال الحجاج من عدة دول قادمين عبر مختلف مطارات الدولة وتقديم خدمات متميزة لهم.

وذكر أنه تم توفير مواقف خاصة لتحميل وتنزيل الركاب وتوفير مناطق استراحة للمسافرين ومكتب لخدمات "طيران الإمارات" للانتهاء من إجراءات السفر عند العودة من الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى خدمات النقل والمواصلات.

وأكد المطروشي اهتمام هيئة النقل في تعزيز وتطوير خدمات النقل العام، لافتاً لدور المحطة الرئيسية للنقل البري لاستقبال الراغبين بالسفر براً بين الإمارات والدول المجاورة، مشيراً إلى أن العديد من الدول تستخدم الإمارات معبراً إلى الأراضي المقدسة.

المصدر: وام