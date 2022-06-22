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«أمن حلالك» في أبوظبي
«أمن حلالك» في أبوظبي
23 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد) 

عززت مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي التوعية الاستباقية بالإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة لتأمين الممتلكات الحيوانية من خلال حملة صيف بأمان ومبادرة «أمن حلالك».
وأوضح العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين أن المبادرة تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تعزيز نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وعدد من الجهات المعنية وملاك المواشي في العزب والمزارع من المواطنين.
وتركز المبادرة على عدد من الأنشطة التوعوية من خلال تنفيذ البرامج المرئية وتوزيع البروشورات على ملاك ومربي (الحلال) ونشر إرشادات لمرتادي المراكز التجارية بالاستعانة بالشاشات الإلكترونية وذلك وصولاً إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف.

شرطة العين
الأمن الجنائي
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