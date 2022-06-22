الخميس 23 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الدولة تدعو الحجاج إلى اتباع كافة الإرشادات والاحتياطات الصحية
الدولة تدعو الحجاج إلى اتباع كافة الإرشادات والاحتياطات الصحية
22 يونيو 2022 20:23

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحجاج وأفراد المجتمع إلى اتباع كافة الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر والحرص على تلقي التطعيمات الأساسية والاختيارية، والتأكد من أخذ الجرعات الأساسية والداعمة لتطعيم «كوفيد- 19»، وذلك في إطار حرصها للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج من الأمراض المعدية أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. 

كما أوصت الوزارة حجاج بيت الله الحرام بزيارة المركز الصحي لاستكمال الجرعات المطلوبة من تطعيم «كوفيد- 19»، حسب البروتكولات المعتمدة لدى الجهات الصحية واتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، تتمثل في مراجعة المركز الصحي قبل السفر بفترة كافية للتأكد من قدرة الشخص على أداء فريضة الحج، لا سيما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة. 

وأشار الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة لضمان صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل من خلال تقديم فحوص مجانية، مثل الضغط والسكري، وإطلاق البرامج والحملات التوعية للحجاج، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من جميع المخاطر والأمراض السارية والسيطرة عليها. وأكد وجود تنسيق عالي المستوى بين جهود مؤسسات الدولة المعنية بتنظيم ورعاية شؤون قوافل الحجاج المتوجهة إلى الأراضي المقدسة، بما يضمن لهم الصحة والسلامة، وتأدية مناسك الحج دون التعرض لأي مشاكل صحية بهدف وقاية الحجاج والمجتمع من جميع المخاطر الصحية المحتملة، وأهمها الأمراض المعدية والمزمنة. 

وأشار إلى الأهمية القصوى للتطعيمات، كونها تعتبر أنجح التدابير الوقائية وأكثرها فعالية، حيث تدعو الوزارة جميع الحجاج إلى أخذ التطعيمات الأساسية والاختيارية قبل السفر كتطعيم التهاب السحايا والانفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية، منوهاً بأن الوزارة تقدم اللقاحات في جميع مرافقها الصحية وعلى أوسع نطاق. 

كما دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحجاج إلى اتباع التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالمشاكل الصحية أثناء أداء فريضة الحج، مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية والحرص على نظام التغذية الصحية.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
الحج
آخر الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
اليوم 09:12
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
دنيا
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
اليوم 08:31
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
عربي ودولي
أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
اليوم 08:15
ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً
عربي ودولي
مصابون في عملية طعن بأوكلاند
اليوم 07:39
مقتل 6 في تحطم هليكوبتر بولاية وست فرجينيا الأميركية
عربي ودولي
مقتل 6 في تحطم هليكوبتر بولاية وست فرجينيا الأميركية
اليوم 07:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©