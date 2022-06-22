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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
22 يونيو 2022 18:33

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد يصاحبها أمطار خفيفة مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 21:26 والجزر الأول عند الساعة 14:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:10 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 17:20 والمد الثاني عند الساعة 07:13 و الجزر الأول عند الساعة 11:11 والجزر الثاني عند الساعة 00:38.

المصدر: وام
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