سيف بن زايد: آثار العظماء تبقى خالدة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن العظماء لا يرحلون، فبتوفيق الله وحكمتهم وباختيارهم العظماء باقون.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «العظماء لا يرحلون، فبتوفيق الله وحكمتهم وباختيارهم العظماء باقون، الشيخ زايد طيّب الله ثراه اختار الشيخ خليفة، والمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة اختار سيدي الشيخ محمد بن زايد، آثار العظماء ستبقى خالدة، تنير حاضره وتبني مستقبله المشرق».