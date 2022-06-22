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سيف بن زايد: آثار العظماء تبقى خالدة
سيف بن زايد: آثار العظماء تبقى خالدة
22 يونيو 2022 16:54

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن العظماء لا يرحلون، فبتوفيق الله وحكمتهم وباختيارهم العظماء باقون.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «العظماء لا يرحلون، فبتوفيق الله وحكمتهم وباختيارهم العظماء باقون، الشيخ زايد طيّب الله ثراه اختار الشيخ خليفة، والمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة اختار سيدي الشيخ محمد بن زايد، آثار العظماء ستبقى خالدة، تنير حاضره وتبني مستقبله المشرق».

 

 

 

الشيخ خليفة بن زايد
سيف بن زايد
الإمارات
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