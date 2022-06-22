الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال

أبوظبي (وام، وكالات)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الشعب الأفغاني الصديق في ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرق أفغانستان، وهو ما أسفر عن وقوع آلاف الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي ألف شخص، على الأقل، حتفهم وجرح أكثر من 1500 آخرين في زلزال قوي ضرب منطقة حدودية نائية في جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء الأربعاء، حسبما ذكرت السلطات التي تتخوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقال محمد أمين حذيفة رئيس الإعلام والثقافة في ولاية بكتيكا، في رسالة إلى الصحافة: «بلغ عدد القتلى الألف وهذا العدد يرتفع». وأضاف أن «الناس يحفرون القبر تلو القبر».

وأشار إلى إصابة حوالي 1500 شخص في بكتيكا، في أكثر الزلازل فتكاً في أفغانستان منذ أكثر من عقدين.

وقال: «كما أنها تمطر، دُمرت جميع المنازل، وليس هناك خيام أو طعام، فالناس لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، ونحن بحاجة إلى مساعدة فورية». وقع الزلزال، الذي بلغت قوته 6.1 درجة على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1:30 بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقاً لمعهد رصد الزلازل الأميركي.

وقال يعقوب منذور، أحد زعماء القبائل من بكتيكا، إن كثيراً من الجرحى من منطقة جيان في الولاية، وجرى نقلهم إلى المستشفى في سيارات إسعاف ومروحيات.

وأضاف: «الأسواق المحلية مغلقة، فقد هرع الناس إلى المناطق المتضررة للمساعدة».

وكذلك تظهر مقاطع فيديو سكان المناطق المتضررة، وهم ينقلون جرحى إلى مروحية.

وخدمات الطوارئ في أفغانستان محدودة العدد والإمكانات، منذ فترة طويلة، وهي غير قادرة على التعامل وحدها مع كارثة طبيعية كبرى.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف، في مؤتمر صحفي، إن ما يقرب من ألفي منزل دمرت «جراء الزلزال، وأدى نقص المعدات إلى إبطاء عمليات الإغاثة».

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان المجتمع الدولي، إلى «المساعدة في دعم مئات العائلات المتضررة من هذه الكارثة»، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بالفعل «من آثار سنوات من النزاع والصعوبات الاقتصادية والجوع».

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، أمس، أن الولايات المتحدة «تشعر بحزن عميق»، وأن الرئيس جو بايدن «يتابع تطور الوضع»، ويدرس «خيارات الاستجابة» الأميركية.

وذكر أن الولايات المتحدة التي غادرت أفغانستان، الصيف الماضي بعد عشرين عاماً من الحرب: «تفخر بكونها المزود الأول للمساعدات الإنسانية» في البلاد.

وشعر السكان بالزلزال في عدة ولايات بالمنطقة، وكذلك في العاصمة كابول الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال مركز الزلزال.

وشعر بها أيضاً سكان في باكستان المجاورة لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات فيها.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن «حزنه العميق» لهذه المأساة.

وبدأت باكستان في إرسال مساعدات تتضمن مواد غذائية وخياماً وبطانيات.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: «بالنظر إلى الأمطار الغزيرة والبرد، وهو أمر غير مألوف في هذا الموسم، فإن الملاجئ في حالات الطوارئ تمثل أولوية عاجلة».

وأشار إلى أن السكان بحاجة أيضاً إلى رعاية طارئة فورية ومساعدات غذائية وغير غذائية وتقديم العون لإصلاح خدمات المياه والصرف الصحي.

وكتب مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان توماس نيكلاسون على «تويتر»: «يراقب الاتحاد الوضع، وهو على استعداد للتنسيق وتقديم المساعدات الطارئة».

وغالباً ما تضرب زلازل شمال أفغانستان، وخصوصاً محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وتلحق الهزات الأرضية أضراراً بالمباني والمنازل المبينة، بشكل سيئ، في أفغانستان الفقيرة.

وسُجل أعنف زلزال في تاريخ أفغانستان الحديث في فبراير 1998 في ولاية تخار، شمال شرق البلاد. وأودى بحياة حوالي 4500 شخص.