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أم تترك طفلها في جمعية خيرية بالشارقة
أم تترك طفلها في جمعية خيرية بالشارقة
22 يونيو 2022 14:55

الشارقة (الاتحاد)

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع مركز حماية حقوق الطفل، من التوصل إلى والدة طفل يبلغ من العمر شهرين، بعد أن تركته بإحدى الجمعيات الخيرية بإمارة الشارقة، بهدف التخلص منه، وتم إلقاء القبض عليها خلال 5 ساعات من تلقي البلاغ بعد التعرف على هويتها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة في تمام الساعة الخامسة مساء من إحدى الجمعيات الخيرية بالإمارة، يفيد بالعثور على طفل لقيط يبلغ من العمر شهرين تم تركه في الجمعية الخيرية، بعد مغافلة الحارس، حيث دخلت الأم إلى الجمعية وتركت الطفل وغادرت إلى جهه غير معلومة، حسب ما تمت مشاهدته من خلال أجهزة التصوير المتواجدة في موقع البلاغ. وعليه انتقلت الفرق المعنية لموقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وتم نقل الطفل عن طريق الإسعاف الوطني إلى أحد المستشفيات المتخصصة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للطفل، والتي تبين أنها مستقرة. وأسفرت جهود التحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة التابعة لمنطقة الاختصاص عن سرعة تحديد هوية الجانية في أقل من 5 ساعات، واتضح أنها سيدة من إحدى الجنسيات العربية.

الشارقة
حقوق الطفل
شرطة الشارقة
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