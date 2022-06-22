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"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 5 درجات جنوب إيران
"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 5 درجات جنوب إيران
22 يونيو 2022 13:47
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.0 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 12:35، الموافق 22/06/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زلزال
إيران
الوطني للأرصاد
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