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محمد بن زايد ونيكولاي تشيوكا: دعم التطور والنمو في العلاقات بين الإمارات ورومانيا
رئيس الدولة في حديث مع رئيس وزراء رومانيا خلال الاستقبال (تصوير: راشد المنصوري)
22 يونيو 2022 01:57

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس في قصر البحر، معالي نيكولاي تشيوكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا الصديقة. ورحب سموه بزيارة رئيس وزراء رومانيا والوفد المرافق له متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دعم ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين وفرص تنميته وتنويع آفاقه خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والزراعية وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك. 
وتبادل سموه ورئيس الوزراء الروماني وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وقدم رئيس الوزراء الروماني -في بداية اللقاء- تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

كما هنأ معاليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه شعب الإمارات من تقدم ورفعة. 
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس الوزراء الروماني لما أبداه من مشاعر طيبة معبراً عن خالص تمنياته لجمهورية رومانيا الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لرئيس وزراء رومانيا.

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