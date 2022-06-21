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«تنفيذي الشارقة» يعتمد خطط تطوير النقل العام
سلطان بن محمد القاسمي خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
22 يونيو 2022 01:57

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. 
وأصدر المجلس القرار رقم (20) لسنة 2022م بشأن اعتماد رسوم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، ويأتي القرار ضمن العمل على تطوير البنية التشريعية للإمارة وتحديث القوانين والقرارات، وتوفير أفضل الخدمات والمميزات والحوافز. واعتمد المجلس عدداً من المقترحات المعنية بتطوير قطاع النقل العام وتحقيق المرونة في تشغيل الحافلات والمركبات، بما يواكب مختلف المتغيرات والتطورات في المجالات المعنية بالنقل. 
ووجه المجلس بالعمل على تعزيز استخدام الوسائل الحديثة والصديقة للبيئة، تحقيقاً لرؤى وأهداف الإمارة الرامية للحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل لمواردها، بالإضافة إلى توفير خدمات مميزة للمستفيدين من خدمات النقل العام. واطلع المجلس على خطط مجلس الشارقة للتعليم في تنفيذ برامج وأنشطة صيفية تهدف إلى استغلال الإجازة الصيفية وأوقات الأطفال، من خلال أنشطة متنوعة تقدم الفائدة والترفيه، وتسهم في تعزيز القيم والمبادئ.

تنفيذي الشارقة
الإمارات
الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
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