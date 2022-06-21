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148 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة
عبدالله المهيري
22 يونيو 2022 01:56

أبوظبي (وام)

بلغت إيرادات صندوق الزكاة منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري 2022 نحو 148 مليوناً و724 ألفاً و104 دراهم بزيادة 11% عن العام الماضي. 
وأشار عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام الصندوق إلى أن الصندوق، من خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء واحتساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، فقد بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع التي بلغت 41 قناة دفع لنحو103 آلاف و387 مزكياً، وبزيادة قدرها 31% مقارنةً من الفترة نفسها من العام الماضي، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة تصدرتها الإيرادات من خلال عبر التطبيقات الذكية للبنوك والمصارف والتي بلغت 49 مليوناً و318 ألفاً و705 دراهم تم دفعها من 60 ألفاً و322 مزكياً، وتليها الإيرادات من خلال المزكين مباشر في البنوك، حيث بلغت 38 مليوناً و423 ألفاً و453 درهماً من خلال 669 مزكياً، ثم الإيرادات من خلال المزكين مباشر في الصندوق، والتي بلغت 33 مليوناً و605 آلاف و543 درهماً، تم الإيفاء بها من قبل 238 مزكياً. 

صندوق الزكاة
الإمارات
عبدالله المهيري
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