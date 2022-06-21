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جميلة القاسمي: إنجازات إنسانية في خدمة أسر الأيتام
جميلة القاسمي: إنجازات إنسانية في خدمة أسر الأيتام
22 يونيو 2022 01:56

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة جميلة بنت محمد القاسمي -رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن «التمكين الاجتماعي» حقق إنجازات إنسانية في خدمة أسر الأيتام.
جاء ذلك خلال اجتماعها عن بُعد بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، استعراضاً تقديمياً لأبرز إنجازاتها لعام 2021، بحضور منى بن هده السويدي مدير عام المؤسسة، حيث اطلعت على ما قّدمه التمكين في عام 2021، والتي صبت في خدمة 2.568 يتيماً منتسباً إلى 1083 أسرة من أسر أيتام إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها من المنطقة الشرقية والوسطى، تبنت المؤسسة من خلالها تقديم برامج ومشاريع هادفة وتوفير بيئة متميزة لخدمة ورعاية الأيتام.
ووجهت المؤسسة جهودها في تمكين منتسبيها كونه عنصراً مهماً وخطوة ضرورية في بناء اليتيم وتحقيق اعتماده على نفسه بهدف الارتقاء ولعناية مستدامة به، وتمخضت رحلة التمكين إلى الوصول إلى تمكين 112 يتيماً في 2021. وأعربت الشيخة جميلة القاسمي عن تقديرها للجهود المبذولة قائلة: «تعزز مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي عملها بمشاريع أفردتها لخدمة أسر الأيتام في إمارة الشارقة بدعم واهتمام من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة».
وأضافت أن «المؤسسة تدشن في 2022 مشروعها الاقتصادي الإنساني (جبر) الهادف إلى تفريج كرب أسر الأيتام المتعففة، وتقديم الدعم اللازم لهم توفيراً لمقومات الحياة الكريمة وتعزيزاً للجهود المبذولة لهم في خلق رابط من التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع. وتساهم المؤسسة من خلال المشروع في تأمين الاستجابة العاجلة لأي ظرف طارئ تتعرض له أسر الأيتام، وتطرح المجال للمجتمع ككل في المساهمة في هذا المشروع».
من ناحيتها، قالت منى بن هده السويدي: «إن تطلعاتنا المستقبلية كبيرة والمؤسسة تسير بخطى ثابتة لمزيد من التطور والنمو وتحقيق المزيد من الإنجازات المتألقة في مجال خدمة الأيتام، فما الصعوبات التي تواجهنا إلا دوافع للتطوير للأفضل، والتي تتجدد من خلالها الجهود وتتواصل لإيصال رسالتها النبيلة في تمكين الأيتام في مختلف الجوانب».

جميلة القاسمي
الإمارات
الشارقة
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
التمكين الاجتماعي
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
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