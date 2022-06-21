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حمدان بن زايد: الفلاحي بذل جهوداً مخلصة في خدمة الوطن
حمدان بن زايد: الفلاحي بذل جهوداً مخلصة في خدمة الوطن
22 يونيو 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبجهوده المخلصة ودوره في دعم وتعزيز مجالات العمل الإنساني والتنموي، متمنياً له التوفيق ومواصلة العطاء في خدمة الوطن.
وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «نشكر الدكتور محمد عتيق الفلاحي على ما بذله من جهود مخلصة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال السنوات الماضية، ولاهتمامه وحرصه على دعم وتعزيز مجالات العمل الإنساني والتنموي، نتمنى له دوام التوفيق ومواصلة عطائه في خدمة الوطن».

حمدان بن زايد
الهلال الأحمر
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
محمد عتيق الفلاحي
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