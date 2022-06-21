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الإمارات
لجنة الحج التحضيرية تغادر البلاد إلى الأراضي المقدسة
محمد مطر الكعبي
22 يونيو 2022 01:50

أبوظبي (وام) 

غادرت لجنة الحج التحضيرية المنبثقة من بعثة الحج الرسمية للدولة مطار أبوظبي الدولي متجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتجهيز مقرات البعثة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتحضير لاستقبال حجاج دولة الإمارات وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وكذلك تسلم مخيمات الحجاج في منى وعرفة ومزدلفة واستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ العقود والترتيبات المتفق عليها مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للحجاج في الأراضي المقدسة. 
وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، حرص مكتب شؤون الحجاج على إنجاح موسم الحج بالاستعداد المبكر وتهيئة البيئة المثالية لحجاج الدولة في كل المناسك وفق خطط واستراتيجيات تأخذ في الحسبان تقديم أرقى الخدمات وأفضل الترتيبات التي تحقق السعادة لضيوف الرحمن، مستلهمة رؤى قيادتنا الرشيدة التي تؤكد على استثمار الفرص وتسخير كل الإمكانات والتقنية العصرية لضمان النجاح والتميز. 
وثمن الكعبي في هذا الصدد المتابعة المستمرة والاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وأثنى على الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين والحرص على خدمة ضيوف الرحمن.

الإمارات
السعودية
الحج
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محمد مطر الكعبي
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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بعثة الحج الرسمية
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