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قيادات الشرطة يناقش قضايا مرورية
خلال الاجتماع (وام)
22 يونيو 2022 01:50

أبوظبي (وام)

عقد مجلس قيادات الشرطة بالدولة اجتماعه الرابع للعام الجاري 2022م، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس، الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وتناول عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. 
وناقش المجلس عدداً من القضايا المرورية، ومنها تنظيم مواعيد سير الشاحنات على الطرقات بين إمارات الدولة، وتم استعراض عدد من الحلول المناسبة التي تحد من الآثار المترتبة عليها، بالإضافة إلى نتائج حملة الالتزام بخط السير الإلزامي وعدم التجاوز، إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بمداخل ومخارج الطوارئ على الطرقات الرئيسة والحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي بالدولة، واطلع المجلس على دراسة تحليلية عن حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث على الطرق في مختلف إمارات الدولة، وأهم الأسباب المؤدية لتلك الحوادث. واطلع المجلس على دراسة حول البلاغات المرورية والجنائية وتحليلها، ووضع التنبؤات الأمنية المستقبلية التي تساعد في التعرف والاكتشاف المبكر لمرتكبيها، وإصدار عدد من التوصيات للاستفادة من نتائج هذه الدراسة وتعميمها على مستوى القيادات العامة للشرطة. وتطرق المجلس لمؤشر الجرائم المقلقة وما تم تحقيقه من مستهدفات في عدد من الجرائم والقضايا الأمنية، وبحث سياسة الفحص الطبي للياقة الصحية للعاملين في وزارة الداخلية، والظواهر والتحديات الأمنية على المناطق الصناعية بالدولة. وناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

قيادات الشرطة
الإمارات
مجلس قيادات الشرطة
ضاحي خلفان
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