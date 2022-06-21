«الوطني» يؤكد على تعزيز العلاقات البرلمانية مع تركيا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، بعاكف تشاغتاي كيليتش رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبيد خلفان السلامي عضو المجلس، وتوجاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا، والتي تشهد تطوراً إيجابياً في مختلف المجالات، وعلى حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتقويتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي على أهمية تعزيز التعاون البرلماني في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل التنسيق والتشاور بين البرلمانين خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية.

وأكد معاليه على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الكبرى التركية، من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، للارتقاء بالعمل البرلماني المشترك لآفاق أوسع بما يعود بالفائدة والنفع على شعبي البلدين. وتم خلال اللقاء التطرق إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة أن دولة الإمارات تُعدّ الشريك التجاري الثاني لجمهورية تركيا في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته، قدم عاكف تشاغتاي التهنئة بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً لدولة الإمارات، وأكد على أن العلاقات التركية الإماراتية تشهد تطوراً ونمواً كبيراً في مختلف المجالات، ومنها العمل البرلماني، مشيراً إلى أهمية استمرارية عقد اللقاءات وتبادل الزيارات البرلمانية بما يصب في مصلحة الجانبين.