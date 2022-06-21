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«الوطني» يعقد جلسته الخامسة عشرة الثلاثاء المقبل
«الوطني» يعقد جلسته الخامسة عشرة الثلاثاء المقبل
22 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الخامسة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، 28 يونيو الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وحسب جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة.
ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث توجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع حول «القبول في الكليات العسكرية في الدولة»، ويوجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «الاستفادة من خدمات الكادر الطبي».
فيما يوجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً حول «مرض السيلياك»، وعفراء بخيت العليلي سؤالاً حول «تطبيق المادة (25) من قانون وديمة»، إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.
ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، وحول موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».

المجلس الوطني الاتحادي
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