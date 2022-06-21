«صحية الوطني» تعتمد تعديل قانون «المنتجات الطبية»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها البلاد في مجال الاستثمار، والسماح بتملك المستثمر الأجنبي للشركات في القطاع الصحي.

ومن جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة للمجلس بدبي، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي.

وناقش الاجتماع موضوع تنظيم العمل التطوعي وفق محاور استراتيجية وزارة تنمية المجتمع، وعرض المشاركون في الاجتماع التحديات التي تواجههم في ممارسة العمل التطوعي، وأبدوا مجموعة من المقترحات التي تسهم في دعم العمل التطوعي في الدولة، وتعظيم دوره لدى مختلف فئات المجتمع.