عوامل نفسية تؤثر على الأبناء خلال فترة الامتحانات

لمياء الهرمودي (الشارقة)

الاهتمام بصحة الأبناء الجسدية والنفسية، خاصة خلال فترة الامتحانات، من أهم الأمور التي يتوجب على الآباء وأولياء الأمور القيام بها، وذلك حفاظاً على سلامتهم. وتعتبر فترة الاختبارات من أكثر الفترات صعوبة على الطلاب لما تحمله من حالة توتر وقلق، وتحتاج من الطالب لجهد مضاعف في الأداء لتحقيق أفضل النتائج، وتحقيق النجاح للانتقال لمرحلة تعليمية أخرى من مسيرتهم الدراسية.

وأكدت إيمان تركي، مثقفة صحية، رئيس قسم البرامج في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى للأسرة، وعدد من اختصاصيي التغذية لـ«الاتحاد»، أهمية هذه الفترة والتي لها أثر بالغ على الأبناء، حيث أشارت إلى بعض الإرشادات والنصائح التي تساعد أبناءنا الطلاب في تحسين أدائهم خلال فترة الاختبارات، ومنها التغذية السليمة والنوم الكافي والنشاط البدني المناسب، بالإضافة إلى التواصل الاجتماعي.

إيمان تركي

وقالت تركي: «يمكن خلال فترة الاختبارات التركيز بشكل أكبر على نوعية التغذية التي نقدمها للأبناء، إذ يمكن تناول وجبات صحية صغيرة خلال اليوم لتعطي الطالب طاقة متواصلة خلال اليوم والابتعاد عن الأطعمة الدسمة، وذات السعرات الحرارية العالية، حيث إنها تزيد معدل الخمول والكسل، فضلاً عن تجنب الأطعمة العالية في السكريات، لأنها تؤثر على مستويات السكر الطبيعية في الدم، وتجنب الجفاف من خلال شرب الماء أو المشروبات الطازجة أو المشروبات العطرية مثل الشاهي واليانسون والبابونج،

وأشارت إلى أن التواصل الاجتماعي يعتبر من السلوكيات التي تساعد على الهدوء والاسترخاء وتخفيف التوتر، من خلال مشاركة الآخرين ما يشعر به الطالب أو ما يقلقه ووضع حلول مشتركة مناسبة.

وأكدت تركي أن التحكم بالتوتر يعتبر من أكثر العوامل المؤثرة على قدرة الطالب على المذاكرة بشكل جيد والأداء بالوجه المطلوب، لذا يعد من الضروري العمل على تخفيف حدة التوتر العصبي باتباع إرشادات تساعدك على ذلك: تقسيم الدروس إلى أقسام صغيرة بحيث يسهل إنجازها ومذاكرتها، كما أنه عند مواجهة عقدة معينة في حل مسألة، فيمكن تركها والبدء بالتفكير بشيء آخر أو ممارسة تمارين الاسترخاء الذهني والتنفس العميق، ومن ثم العودة بنشاط للتفكير في حل المسألة.

ميساء عودة

وهذا ما أيدته ميساء عودة، اختصاصية الصحة الغذائية بمستشفى الجامعة بالشارقة، وقالت: «يجب على جميع طلاب المدارس في فترة الامتحانات الاهتمام بالتغذية السليمة والصحية، وذلك للمحافظة على الصحة، ولزيادة التركيز خلال فترة الاختبارات. كما يجب أن تحتوي الوجبات المتناولة في الإفطار والغداء والعشاء على جميع الاحتياجات الأساسية من المجموعات الغدائية التي توجد في الهرم الغذائي من نشويات وبروتينات نباتية وحيوانية، وكذلك في الخضراوات والفواكه والدهون».

فاطمة الحلو

وأكدت فاطمة الحلو، اختصاصية تغذية في مستشفى الجامعة، أن هناك أطعمة تساهم في تنشيط الذاكرة، وأخرى تؤثر عليها سلباً، وقالت: «تظهر الدراسات أن أفضل أغذية الدماغ هي نفسها التي تحمي قلبك وأوعيتك الدموية، منها أولاً الخضراوات الورقية الخضراء مثلاً كالسبانخ والكزبره والبروكلي؛ وهي غنية بالعناصر الغذائية الصحية للدماغ مثل فيتامين K وحمض الفوليك وبيتا كاروتين. ثانياً، الأسماك الدهنية هي مصدر وفير لأحماض الأوميجا 3 الدهنية.