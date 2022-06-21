«وقايتكم غايتنا» توعي بمسببات الحرائق

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة «وقايتكم غايتنا» للتوعية، خلال فترة الصيف بأهمية المحافظة على اشتراطات الوقاية والسلامة ومسببات الحرائق، وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطرها. وتتضمن الحملة نشر التوعية الوقائية عبر منصات «الهيئة» والشركاء الاستراتيجيين للتواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام لتعزيز اشتراطات الوقاية والسلامة للمجتمع. وأكدت «الهيئة» اهتمامها المستمر بتعزيز جهودها في سرعة الاستجابة لحماية الأرواح والممتلكات وصون المكتسبات والمنجزات من كافة المخاطر، وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة. وحثت على ضرورة المشاركة المجتمعية، والتعاون في تعزيز الوقاية، والالتزام بالإرشادات لتعزيز مستويات الحماية للمساكن ومختلف المنشآت، ودعت أصحاب المنازل والمحال التجارية، إلى اعتماد التوصيلات والأجهزة الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية. وحذرت من مخاطر حرائق المركبات بفصل الصيف، وحثت الجميع على متابعة صيانة المركبة عند المختصين بشكل عام ونظام تبريد المحرك بشكل خاص، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام، لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والتأكد من عدم ترك مواد قابلة للاشتعال في المركبة والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية بشكل دائم بالمركبة.

ومن جهة أخرى، أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة توعية صيفية للحد من حوادث بالمراسي البحرية، وذلك بالتعاون والشراكة مع «أبوظبي البحرية» الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات البحرية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي والتابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأكد مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني العميد محمد إبراهيم العامري حرص «الهيئة» واهتمامها المتواصل بتنفيذ توجهات حكومة أبوظبي بإيجاد بيئة مجتمعية آمنة ومستدامة تنعم بالسلامة والاستقرار وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع مختلف أنواع مخاطر الحريق، ونشر ثقافة الوعي الوقائي ومعالجة الآثار السلبية التي قد تؤثر على سلامة أفراد المجتمع.

وأوضح أن الحملة المشتركة تأتي بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ إجراءات وتدابير السلامة اللازمة ونشرها للعاملين والمشغلين بالمراسي ولملاك اليخوت والقوارب وفرق الاستجابة التابعة لـ«الهيئة»، مشيداً بالتعاون والشراكة مع أبوظبي البحرية في تحقيق الأهداف المشتركة، بما يعزز السلامة والأمان خلال الصيف.

وأشاد الكابتن سيف المهيري، المدير العام لـ«أبوظبي البحرية» بالشراكة والتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني في تنفيذ هذه الحملة، لافتاً إلى الجهود التطويرية الكبيرة التي شهدتها «الهيئة» في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للحرائق، وتعزيز جهود الوقاية والسلامة.

محاكاة عملية

تتضمن الحملة نشر مواد مرئية في منصات التواصل الاجتماعي للجهتين ووسائل الإعلام حول إرشادات استخدام معدات مكافحة الحرائق في المراسي لتدريب عملي للتعامل مع حادث لحريق في مرسى قصر الإمارات ومرسى السعديات. وتشمل كذلك مواد مرئية توعوية حول محاكاة عملية استخدام طفاية الحريق في عوامة بحرية، وعملية إسعاف جروح قطعية أثناء رحلة بحرية إلى جانب التوعية عموماً باشتراطات الوقاية والسلامة العامة.