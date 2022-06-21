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بحث تعزيز التعاون بين «نيابة أبوظبي» و«العسكرية»
علي البلوشي لدى استقبال محمد المنصوري والحضور (من المصدر)
22 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، في مقر دائرة القضاء في أبوظبي، العقيد الركن الحقوقي محمد حمد نصيب المنصوري النائب العام العسكري، والوفد المرافق له. 
حضر اللقاء المستشار محمد ضويهر الكثيري المحامي العام الأول، والمستشار حسن محمد الحمادي مدير إدارة النيابات.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف، بما يسهم في دعم الأسس التي تقوم عليها منظومة القضاء في الدولة، وتقوية أواصر الشراكة الفاعلة نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
​وأكد المستشار البلوشي، اهتمام النيابة العامة في أبوظبي بتفعيل أطر التعاون بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لتحقيق التطلعات الريادية، لا سيما المجالات القضائية والعدلية، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات القضائية، لتحقيق التكامل، والارتقاء بالعمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز والتطبيق السليم للمبادئ القانونية، وصولاً إلى العدالة الناجزة، واعتماد أفضل الممارسات في المجال القضائي. ​ وأشاد النائب العام لإمارة أبوظبي، بالجهود التي تبذلها النيابة العسكرية على صعيد تحقيق العدالة في مجالات اختصاصه، بكل معايير النزاهة والشفافية وتيسير إجراءات التقاضي أمام النيابات والمحاكم العسكرية. واطلع النائب العام العسكري والوفد المرافق له، خلال الزيارة، على فيديو تعريفي بخدمات النيابة العامة يجسد تطور خدماتها وحداثة أنظمتها وتعكس البنية التقنية المتطورة للنيابة العامة في مجال العدالة الرقمية، وتعرف على آليات العمل والإجراءات المتبعة في مختلف مراحل الدعوى الجزائية، إضافة إلى المنظومة المتكاملة للخدمات والتطبيقات الذكية للنيابة العامة.

أبوظبي
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