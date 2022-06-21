تخريج دفعة من «خبراء المستقبل» في شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

شهد العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، حفل تخريج ورشة إدارة المشاريع ضمن برنامج «خبراء المستقبل» بمشاركة 47 منتسباً من برنامج «خبراء استشراف المستقبل»، الذي انطلق منذ ديسمبر الماضي، بتنظيم من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، بالتعاون مع جامعة هيوستن الأميركية.

وقال العميد السركال، إن شرطة الشارقة تحرص على تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة في بناء القدرات في استشراف المستقبل من خلال 6 مراحل أساسية، بدءاً من تحديد القضايا وانتهاءً بمرحلة المشاريع المستقبلية والتبني التي تخدم العمل الأمني والشرطي.

وقال العقيد طارق المدفع، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، إن برنامج مختبر «خبراء المستقبل» استمر 6 أشهر، حيث بذلت شرطة الشارقة جهوداً في تحقيق أهدافها لرفع جاهزية القطاع الأمني.