38 شاشة توعية بخطورة المخدرات

رأس الخيمة (الاتحاد)

فعّلت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، 38 شاشة عرض توعوية، بالتعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» يتم بواسطتها عرض نصوص التوعية بمكافحة الإدمان وتعاطي المؤثرات العقلية. وتأتي نصوص التوعية تلك بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والصينية، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، في نشر وتعزيز التوعية الأمنية ضمن نطاق واسع، وضمن فعاليات مبادرة (كلنا مكافح) التي أطلقتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وأكد المقدم مطر علي المطر رئيس قسم الدعم الفني بإدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، أنه حرصاً من شرطة رأس الخيمة، على تعزيز التوعية بشأن مكافحة مخاطر الإدمان وتعاطي المؤثرات العقلية، والاتجار غير المشروع بها، تم تفعيل نشر التوعية عبر شاشات عرض محطات «إينوك».