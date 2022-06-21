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الشامسي يترأس اجتماع تقييم الأداء بشرطة الشارقة
الشامسي يترأس اجتماع تقييم الأداء بشرطة الشارقة
22 يونيو 2022 01:49

الشارقة (الاتحاد)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، اجتماعاً لمناقشة نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية والاستراتيجية للربع الأول لعام 2022م، بحضور مديري العموم، ونوابهم، ومديري الإدارات، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.
واطلع اللواء الشامسي، خلال الاجتماع، على ما تحقق من مستهدفات ونتائج لكافة مؤشرات الأجندة الوطنية والمؤشرات، والمبادرات، والمشاريع الاستراتيجية، وخطط تنفيذها والقدرات المؤسسية التي تم تطويرها، وانعكاس نتائجها على جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.
وتضمن اللقاء وقوفاً على جاهزية فرق العمل كل في مجال اختصاصه لمواصلة تحقيق التقدم، والحفاظ على المراكز المتقدمة والنتائج المتميزة التي تحققت، والبناء عليها لضمان استمرارية الريادة في ظل التنافسية.
وعلى هامش الاجتماع، كرم اللواء الشامسي، النقيب صلاح سالم الحمادي مدير وحدة إسعاد المتعاملين بالإدارة العامة للعمليات المركزية، نظراً لاستحداثه منظومة خاصة بتحليل نتائج المؤشرات الوطنية لمعدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة.

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
سيف الزري الشامسي
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